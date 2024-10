Maltempo, allerta rossa a Milano, scuole chiuse a Bergamo e Lecco, Protezione civile: "In arrivo precipitazioni intense e mareggiate" - VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Maltempo: è di nuovo allerta rossa a Milano e in Lombardia, con scuole superiori chiuse a Bergamo e Lecco. La Protezione civile ha diramato diversi avvisi in cui afferma che sono "in arrivo precipitazioni intense e mareggiate". Dopo il nubifragio di martedì, con allagamenti e fiumi arrivati a un pas Ilgiornaleditalia.it - Maltempo, allerta rossa a Milano, scuole chiuse a Bergamo e Lecco, Protezione civile: "In arrivo precipitazioni intense e mareggiate" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024): è di nuovoe in Lombardia, consuperiori. Laha diramato diversi avvisi in cui afferma che sono "in". Dopo il nubifragio di martedì, con allagamenti e fiumi arrivati a un pas

