Maltempo a Bergamo e provincia: frane, fiumi in piena e ponti chiusi. Scuole chiuse (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo 10 ottobre 2024 – Violenta ondata di Maltempo in Lombardia, particolarmente colpite la Bergamasca e la città di Milano, dove c’è stata una bomba d’acqua. frane e smottamenti I fiumi Brembo e Serio Scuole chiuse Università aperta frane e smottamenti Questa mattina, per una frana è stata chiusa la provinciale tra San Pellegrino-Dossena. Per arrivare a Dossena si deve passare da San Gallo di San Giovanni Bianco o da Ambria, Bracca e Serina. Con un post via social, il sindaco Fabio Bonzi ha avvertito di quanto accaduto e ha chiesto un intervento urgente ai tecnici della provincia. Chiusa anche la strada per località Botta Aplecchio Vetta. Una frana è caduta anche a Gorno e sta bloccando la provinciale. A Casnigo percorribilità a rischio per la statale 671 tra la Somet e il ponte del Costone, a causa di allagamenti. Ilgiorno.it - Maltempo a Bergamo e provincia: frane, fiumi in piena e ponti chiusi. Scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)10 ottobre 2024 – Violenta ondata diin Lombardia, particolarmente colpite la Bergamasca e la città di Milano, dove c’è stata una bomba d’acqua.e smottamenti IBrembo e SerioUniversità apertae smottamenti Questa mattina, per una frana è stata chiusa lale tra San Pellegrino-Dossena. Per arrivare a Dossena si deve passare da San Gallo di San Giovanni Bianco o da Ambria, Bracca e Serina. Con un post via social, il sindaco Fabio Bonzi ha avvertito di quanto accaduto e ha chiesto un intervento urgente ai tecnici della. Chiusa anche la strada per località Botta Aplecchio Vetta. Una frana è caduta anche a Gorno e sta bloccando lale. A Casnigo percorribilità a rischio per la statale 671 tra la Somet e il ponte del Costone, a causa di allagamenti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Milano e Lombardia : piogge torrenziali - strade allagate e fiumi al limite - . Maltempo causa chiusure stradali e smottamenti nella provincia di Lecco e Como. Dalle 3 di questa mattina sta piovendo ininterrottamente sul capoluogo regionale, l’hinterland, la Brianza e su tutta la zona delle prealpi. Evacuate famiglie a Tavernerio. Allagamenti, frane e interventi dei vigili del fuoco in diverse zone. (Ilgiorno.it)

Maltempo - nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena - Il maltempo al nord Italia: giornata di tregua dalle piogge. Ma in serata arriva un nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena. Servizio di Letizia Davoli The post Maltempo, nuovo peggioramento. Osservati speciali i fiumi in piena first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo - decine di persone isolate per una frana a Masone. Paura per la piena dei fiumi in Veneto - Nonostante la quantità di precipitazioni, le autorità locali non segnalano criticità L'articolo Maltempo, decine di persone isolate per una frana a Masone. L’apertura dei bacini di Caldogno e Viale Diaz ha, per il momento, evitato ulteriori danni. A Vicenza, cresce la paura per il livello del fiume Bacchiglione, che al Ponte degli Angeli ha superato i cinque metri, ben oltre il livello di ... (Thesocialpost.it)