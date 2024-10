L’ex giocatore della Premier League George Baldock è morto all’età di 31 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 00:13:23 Breaking news: Secondo quanto riferito, L’ex difensore dello Sheffield United George Baldock è stato trovato morto nella sua casa in Grecia. Diversi media greci hanno riferito che Baldock, 31 anni, è stato trovato morto in una piscina nella sua casa a Glyfada, nel sud di Atene. Si presume che le preoccupazioni siano state sollevate quando la moglie di Baldock, che vive in Inghilterra, non è riuscita a contattarlo dopo diverse ore senza risposta. Altri giocatori della Premier League, tra cui L’ex stella dei Blades Harry Maguire, hanno reso omaggio a Baldock online. Il difensore del Manchester United e dell’Inghilterra ha pubblicato un’emoji con il cuore spezzato accanto alle parole “RIP”. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 00:13:23 Breaking news: Secondo quanto riferito,difensore dello Sheffield Unitedè stato trovatonella sua casa in Grecia. Diversi media greci hanno riferito che, 31, è stato trovatoin una piscina nella sua casa a Glyfada, nel sud di Atene. Si presume che le preoccupazioni siano state sollevate quando la moglie di, che vive in Inghilterra, non è riuscita a contattarlo dopo diverse ore senza risposta. Altri giocatori, tra cuistella dei Blades Harry Maguire, hanno reso omaggio aonline. Il difensore del Manchester United e dell’Inghilterra ha pubblicato un’emoji con il cuore spezzato accanto alle parole “RIP”.

