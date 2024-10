le terme di castrocaro si uniscono alla campagna ottobre rosa (Di giovedì 10 ottobre 2024) La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente eventuali problemi di salute. Quando si tratta di patologie al seno, esami come mammografie ed ecografie rivestono un ruolo cruciale nell’identificare anomalie nelle fasi iniziali, riducendo la necessità di Forlitoday.it - le terme di castrocaro si uniscono alla campagna ottobre rosa Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente eventuali problemi di salute. Quando si tratta di patologie al seno, esami come mammografie ed ecografie rivestono un ruolo cruciale nell’identificare anomalie nelle fasi iniziali, riducendo la necessità di

Monasteri aperti : tre appuntamenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole - . Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce anche quest’anno a “Monasteri aperti- Emilia Romagna”, una iniziativa che si svolge in Emilia-Romagna in tutti i weekend del mese di ottobre e propone esperienze intime ed originali, tra arte e spiritualità , alla scoperta di luoghi sacri di. (Forlitoday.it)

Anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole appuntamento con la Caccia a tesori arancioni - Domenica 6 ottobre a Castrocaro Terme e Terra del Sole torna la Caccia ai tesori arancioni del Touring Club Italiano: l’evento si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia. Sarà l’occasione perfetta per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, divertendosi in compagnia... (Forlitoday.it)

Virtus si torna a Roma - chiuso il ritiro di Castrocaro Terme : il programma della Preseason - La Virtus Gvm Roma 1960 intende ringraziare la direzione e l’intero staff del Grand Hotel Castrocaro e della Lucia Magnani Health Clinic che hanno ospitato giocatori, staff e dirigenza a partire dallo scorso 22 Agosto. Il ritiro pre-campionato, terminato ieri con lo scrimmage con il Nuovo... (Romatoday.it)