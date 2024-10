“L’autoerotismo di un uomo ferito rischia bloccarlo in una zona di comfort. In Italia viviamo una sessualità meno libera”: Giampaolo Morelli rompe il tabù (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giampaolo Morelli torna alla regia con “L’amore e altre seghe mentali”, al cinema dal 17 ottobre. Il regista è anche il co-protagonista della pellicola con Maria Chiara Giannetta e interpreta Guido, un uomo che rifiuta l’amore in ogni sua forma e limita i rapporti umani alle chiacchierate con i suoi amici storici Niky e Armando. La sfera del sesso è invece ridotta alla pratica compulsiva delL’autoerotismo. L’arrivo inaspettato di Giulia nella sua quotidianità, però, stravolge le carte in tavola e lo porta a adottare una nuova visione dell’amore e della vita. Nel cast al fianco di Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta troviamo anche Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e con Marco Messeri. “Guido è un uomo ferito, è un uomo che è rimasto ancorato al suo dolore del passato. Ilfattoquotidiano.it - “L’autoerotismo di un uomo ferito rischia bloccarlo in una zona di comfort. In Italia viviamo una sessualità meno libera”: Giampaolo Morelli rompe il tabù Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)torna alla regia con “L’amore e altre seghe mentali”, al cinema dal 17 ottobre. Il regista è anche il co-protagonista della pellicola con Maria Chiara Giannetta e interpreta Guido, unche rifiuta l’amore in ogni sua forma e limita i rapporti umani alle chiacchierate con i suoi amici storici Niky e Armando. La sfera del sesso è invece ridotta alla pratica compulsiva del. L’arrivo inaspettato di Giulia nella sua quotidianità, però, stravolge le carte in tavola e lo porta a adottare una nuova visione dell’amore e della vita. Nel cast al fianco die Maria Chiara Giannetta troviamo anche Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e con Marco Messeri. “Guido è un, è unche è rimasto ancorato al suo dolore del passato.

