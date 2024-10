Il regalo di Nicholas Green: a Giussano un totem lo ricorda nel suo parco (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giussano (Monza e Brianza) - Quel parco, dal 2008, porta un nome speciale, quello del piccolo Nicholas Green. Il bimbo americano ucciso trent’anni fa da due banditi e che è diventato simbolo internazionale della donazione di organi. Perché la decisione dei suoi genitori di donare quelli del loro piccolo sconvolse il mondo e, come un effetto farfalla, ha cambiato l’universo dei trapianti salvano migliaia di vite. Ma dopo 30 anni la gente dimentica e molti, entrando in quel parco, non conoscono la sua storia. Ci ha pensato l’altro pomeriggio la sezione Aido di Giussano, la stessa che per 15 volte ha portato Reginald Green, la moglie o la figlia nel piccolo paese nel cuore della Brianza a dare la loro testimonianza. Ilgiorno.it - Il regalo di Nicholas Green: a Giussano un totem lo ricorda nel suo parco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)(Monza e Brianza) - Quel, dal 2008, porta un nome speciale, quello del piccolo. Il bimbo americano ucciso trent’anni fa da due banditi e che è diventato simbolo internazionale della donazione di organi. Perché la decisione dei suoi genitori di donare quelli del loro piccolo sconvolse il mondo e, come un effetto farfalla, ha cambiato l’universo dei trapianti salvano migliaia di vite. Ma dopo 30 anni la gente dimentica e molti, entrando in quel, non conoscono la sua storia. Ci ha pensato l’altro pomeriggio la sezione Aido di, la stessa che per 15 volte ha portato Reginald, la moglie o la figlia nel piccolo paese nel cuore della Brianza a dare la loro testimonianza.

