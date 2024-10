Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto di avere un tumore al rene con un test di routine, senza non avrei saputo di essere malata”: il racconto di Paola Perego

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Dopo un’ecografia addominale, il medico mi ha consigliato una risonanza.rimandato, ma mio marito Lucio ha insistito”. Così, conduttrice televisiva e ambassador di Tennis & Friends, racconta in un’intervista al Messaggero come hailalche l’ha colpita lo scorso gennaio. “Il risultato? Un carcinoma papillare maligno di due centimetri. Saperlo in tempo ha fatto sì che potesse essermi asportata solo una parte del“. La conduttrice, da sempre sostenitrice della prevenzione, non nasconde la sua rabbia verso chi rifiuta di sottoporsi ai controlli: “Non si guarisce da soli. Ritengo che nel 2024 sia un atteggiamento inaccettabile. Tante malattie oggi sono curabili, perché vengono prese in tempo”. La diagnosi è stata uno shock: “La prima reazione è stata di rifiuto totale.