Lapresse.it - Giornata salute mentale, Mattarella: “Troppo spesso trascurata, no a pregiudizi”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica Sergio, in occasione dellamondiale della, ha voluto lanciare un messaggio per sottolineare l’importanza del tema. “LaMondiale dellasottolinea l’importanza del benesserecome parte integrante della nostra, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata”, le parole di. “Grazie all’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, l’Italia ha tracciato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e ha aperto la strada a una nuova concezione dellabasata sull’inclusione sociale, l’autonomia dei pazienti e il supporto all’interno della comunità . Nonostante ciò – sottolinea il Capo dello Stato – il tema dellaviene ancoratrascurato.