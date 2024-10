Ilrestodelcarlino.it - Figliuolo, la visita in Appennino: "La montagna non deve spopolarsi. Ma ognuno rispetti il suo ruolo"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Tutto quello che non si fa a monte per la regimazione delle acque dei territori montani lo si paga a valle, come ha dimostrato l’alluvione dell’Emilia Romagna nel maggio del 2023 e ancora quest’anno, con i fiumi esondati". Lo ha sostenuto ieri mattina nel municipio di Portico il generale Francesco Paolo, parlando in premessa ai sindaci di Portico e San Benedetto Maurizio Monti, di Premilcuore Sauro Baruffi, ai rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e della Regione Franco Pardolesi e alle forze dell’ordine e della Protezione civile, durante la primaai due comuni montani, "la novantesima ai comuni alluvionati". Poi ha precisato: "I vostri territori (e vale per tutta laitaliana) non solo non devono, ma devono essere ripopolati, perché la regimazione delle acque può farla solo l’uomo che ci vive".