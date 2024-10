Bimba di 12 anni travolta da un treno in transito Era con gli amichetti è gravissima

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una bruttissima storia ha coinvolto una bambina di appena 12, investita da unimprovvisamente. Si trovava sui binari, quando il convoglio inl’ha centrata in pieno. Stando a quanto appreso, i fatti sono avvenuti nei pressi di una rotatoria, che è parecchio trafficata ma che ha comunque delle sbarre e dei semafori ad evitare appunto incidenti. Invece qualcosa non è andato come dovuto e la bambina di 12è stata investita dalmerci, che andava in direzione zona industriale. Lì normalmente i convogli non raggiungono velocità molto importanti. Sul posto si sono recati la Polfer, la polizia e i carabinieri che dovranno appurare cosa sia accaduto in pochi istanti.