Autovelox, partono le inchieste in Veneto: “Rilevatori attivati solo per far cassa” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quello degli Autovelox è un argomento molto sentito dagli automobilisti italiani che non hanno mai sopportato quelle fastidiose macchinette nascoste che scattano foto alle auto per comminare multe. Ora però la Procura di Padova ha deciso di aprire un’inchiesta, dopo una lunghissima serie di denunce raccolte da Altvelox (l’associazione dei multati che ha sede a Belluno, ndr), secondo cui gli Autovelox presenti lungo le strade del Veneto sono stati installati dalle amministrazioni comunali solo per fare cassa. Oltre a Padova, denunce simili sono state presentate in altre cinque Procure venete.Leggi anche: Multe Autovelox, il nuovo metodo (illegale) per evitarle: qual è e i rischi del suo utilizzo La denuncia contro gli Autovelox Altvelox denuncia la presunta assenza di omologazione di una serie di Autovelox che scattano sanzioni lungo le strade di diversi Comuni veneti. Thesocialpost.it - Autovelox, partono le inchieste in Veneto: “Rilevatori attivati solo per far cassa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quello degliè un argomento molto sentito dagli automobilisti italiani che non hanno mai sopportato quelle fastidiose macchinette nascoste che scattano foto alle auto per comminare multe. Ora però la Procura di Padova ha deciso di aprire un’inchiesta, dopo una lunghissima serie di denunce raccolte da Altvelox (l’associazione dei multati che ha sede a Belluno, ndr), secondo cui glipresenti lungo le strade delsono stati installati dalle amministrazioni comunaliper fare. Oltre a Padova, denunce simili sono state presentate in altre cinque Procure venete.Leggi anche: Multe, il nuovo metodo (illegale) per evitarle: qual è e i rischi del suo utilizzo La denuncia contro gliAltvelox denuncia la presunta assenza di omologazione di una serie diche scattano sanzioni lungo le strade di diversi Comuni veneti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Veneto: Autovelox per per Fare cassa. Partono le indagini delle Procure - In Veneto, l'installazione degli autovelox suscita un dibattito: misura per la sicurezza stradale o un espediente per le casse comunali? (zonedombratv.it)

Autovelox, partono le inchieste in Veneto: “Rilevatori attivati solo per far cassa” - Quello degli autovelox è un argomento molto sentito dagli automobilisti italiani che non hanno mai sopportato quelle fastidiose macchinette nascoste che ... (thesocialpost.it)

Autovelox, si muovono le procure del Veneto: «Rilevatori attivati solo per far cassa» - Fascicolo d'indagine aperto dai pm di Padova, denunce depositate nei palazzi di giustizia di altri cinque capoluoghi. L'ipotesi del (eventuale) falso ideologico a carico delle amministrazioni ... (corrieredelveneto.corriere.it)