Agente Theo Hernandez | Vuole rimanere al Milan ma nessuno del club si fa sentire da 4 mesi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Garcia Quilon,di, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per parlare del futuro del terzino francese, attualmente nell’occhio del ciclone per il suo comportamento in campo col: “Oggi l’idea diè quella di proseguire la sua esperienza al, trovare un accordo e continuare per più tempo possibile a indossare la maglia del. Desidera crescere con il, crescere con la squadra e fare il miglior campionato possibile. Cosa succederà in un anno? Questo non lo so, ma se rinnova è logico che non se ne va”. Quindi una stoccata: “Se entro quest’anno non si prolunga il contratto, che succede? Non so cosa potrebbe succedere ma, in questo momento, è contento alanche se non abbiamo iniziato alcuna trattativa. Con meparla da quattro. Non stiamo negoziando nulla. È da maggio-giugno che non sentodel