Valditara rassicura: “L’intelligenza artificiale non sostituirà mai gli insegnanti”. E sul cellulare: “Influenza negativa su creatività e concentraione” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La scuola ha il compito di individuare i talenti e poi di valorizzarli, aiutando i ragazzi a superare i gap iniziali: per questo insisto sulla personalizzazione". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in un'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, delinea la sua visione di una scuola attenta alle esigenze individuali di ogni studente. L'articolo Valditara rassicura: “L’intelligenza artificiale non sostituirà mai gli insegnanti”. E sul cellulare: “Influenza negativa su creatività e concentraione” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "La scuola ha il compito di individuare i talenti e poi di valorizzarli, aiutando i ragazzi a superare i gap iniziali: per questo insisto sulla personalizzazione". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, in un'intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, delinea la sua visione di una scuola attenta alle esigenze individuali di ogni studente. L'articolo: “nonmai gli”. E sul: “su” .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - ci saranno tagli sulla scuola? Valditara rassicura : “No - non sarà così. Investiremo sulla valorizzazione dei docenti” - . Investiremo sulla valorizzazione dei docenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Durante l'intervista, il Ministro ha affrontato il tema dei finanziamenti alla scuola, rassicurando che non ci saranno tagli. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato ospite della seconda puntata di "A casa di Maria Latella" su Rai 3. (Orizzontescuola.it)

Supplenze e immissioni in ruolo - Valditara rassicura : “Tutte le cattedre saranno coperte - ho preteso dagli uffici scolastici relazione dettagliata sulla situazione. Laddove ci saranno inefficienze ne terremo conto” - "Tutte le cattedre saranno coperte", assicura, in un'intervista al quotidiano Avvenire, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo sulla questione del precariato nelle scuole. . L'articolo Supplenze e immissioni in ruolo, Valditara rassicura: “Tutte le cattedre saranno coperte, ho preteso dagli uffici scolastici relazione dettagliata sulla situazione. (Orizzontescuola.it)