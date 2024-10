Tony Effe si spoglia e lancia i calzini usati durante il concerto. Una fan: "Lo metterò in un quadro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i concerti più attesi del mese di ottobre c'era quello romano di Tony Effe. Nicolò Rapisarda - questo il suo vero nome - lo scorso 5 ottobre si è esibito al Palalottomatica di Roma. Il 12 ottobre, invece, sarà a Milano. durante la tappa romana, il rapper si è lasciato andare a un gesto molto Europa.today.it - Tony Effe si spoglia e lancia i calzini usati durante il concerto. Una fan: "Lo metterò in un quadro" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i concerti più attesi del mese di ottobre c'era quello romano di. Nicolò Rapisarda - questo il suo vero nome - lo scorso 5 ottobre si è esibito al Palalottomatica di Roma. Il 12 ottobre, invece, sarà a Milano.la tappa romana, il rapper si è lasciato andare a un gesto molto

Tony Effe - dopo il live sold out al Palazzo dello Sport di Roma - il 12 ottobre Icon Tour arriva a Milano - Il live è stato un incontro di stili e talenti, grazie all’energia e alla complicità di ospiti d’eccezione: Geolier, Bresh, Tedua, Drillionaire, i compagni della Dark Polo Gang Wayne e Pyrex, Sickluke, Icy Subzero, MvKilla. . ICON TOUR farà tappa sabato 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Sul palco anche due artiste e amiche con cui Tony ha condiviso la musica negli ultimi anni: Emma sulle ... (Romadailynews.it)

Tony Effe live il 5 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma - L’ICONA DELLA TRAP TONY EFFE PER LA PRIMA VOLTA NEI PALASPORT CON L’ATTESISSIMO ICON TOUR 5 ottobre || ROMA @ Palazzo dello Sport SOLD OUT 12 ottobre || MILANO @ Unipol Forum ICON TOUR è il prossimo livello: Tony Effe, l’icona della trap italiana arriva per la prima volta nei palasport con due live esplosivi dove la sua musica e la sua energia saranno le vere protagoniste. (Romadailynews.it)