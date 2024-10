Temptation Island: Giulia chiede il falò a Mirco, che rifiuta e va in hotel con la single Alessia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La svolta più clamorosa a cui il pubblico assiste nella puntata di Temptation Island di martedì 8 ottobre, riguarda una coppia finora abbastanza defilata, quella formata da Giulia e Mirco. Il racconto inizia con i primi video in cui escono fuori alcuni problemi del loro rapporto, per esempio lei Europa.today.it - Temptation Island: Giulia chiede il falò a Mirco, che rifiuta e va in hotel con la single Alessia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La svolta più clamorosa a cui il pubblico assiste nella puntata didi martedì 8 ottobre, riguarda una coppia finora abbastanza defilata, quella formata da. Il racconto inizia con i primi video in cui escono fuori alcuni problemi del loro rapporto, per esempio lei

Temptation Island 2024 - Giulia chiede a Filippo di interrompere l’esterna di Mirco con Alessia | Video Witty Tv - Ecco il video Witty Tv. Dopo aver chiesto il falò di confronto immediato, rifiutato dal suo fidanzato, Giulia è stata chiamata nel pinnettu dove ha visto diversi video che l’hanno lasciata senza parole. Mirco infatti si è molto avvicinato alla single Alessia e i due hanno trascorso le giornate tra ... (Superguidatv.it)

Il weekend di Mirco in barca con Alessia a Temptation Island - Bisciglia costretto a rincorrerlo in motoscafo - Colpo di scena nella quinta puntata di Temptation Island 2024. Filippo Bisciglia è stato costretto a rincorrere Mirco Rossi, in barca con la single Giulia, a bordo di un motoscafo. La fidanzata Giulia, infatti, ha preteso un falò di confronto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Temptation Island : Giulia chiede il falò a Mirco che rifiuta e va in hotel con la single Alessia - . La svolta più clamorosa a cui il pubblico assiste nella puntata di Temptation Island di martedì 8 ottobre, riguarda una coppia finora abbastanza defilata, quella formata da Giulia e Mirco. Il racconto inizia con i primi video in cui escono fuori alcuni problemi del loro rapporto, per esempio ... (Today.it)