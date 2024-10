Serie B donne: risultati in agrodolce nella prima giornata. La Bsl parte con il piede giusto. Peperoncino, brutto esordio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizio di campionato agro-dolce per le formazioni bolognesi di Serie B femminili. Vince e convince la Bsl San Lazzaro di Paolo Dalè. Alle Rodriguez le biancoverdi battono al termine di una sfida dalle mille emozioni le Sisters Piumazzo per 69-64. Bsl a lungo avanti nel punteggio, in grado di respingere il tentativio di Piumazzo e capaci invece di ribaltare nell’ultimo quarto il punteggio finale. In una sfida a punteggio basso, il + 5 ospite di inizio ultimo quarto poteva essere decisivo, invece La Bsl trova la giusta brillantezza nel finale e mettere le mani sulla vittoria con i canestri importanti di Alice Marchi. Bsl Sal Lazzaro: Grandi 3, Talarico 9, Cavalli 1, Mosconi 11, Marchetti, Villa 5, Nanni 8, Albieri 6, Trombetti 6, Marchi 13, Campalastri 7. Sport.quotidiano.net - Serie B donne: risultati in agrodolce nella prima giornata. La Bsl parte con il piede giusto. Peperoncino, brutto esordio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizio di campionato agro-dolce per le formazioni bolognesi diB femminili. Vince e convince la Bsl San Lazzaro di Paolo Dalè. Alle Rodriguez le biancoverdi battono al termine di una sfida dalle mille emozioni le Sisters Piumazzo per 69-64. Bsl a lungo avanti nel punteggio, in grado di respingere il tentativio di Piumazzo e capaci invece di ribaltare nell’ultimo quarto il punteggio finale. In una sfida a punteggio basso, il + 5 ospite di inizio ultimo quarto poteva essere decisivo, invece La Bsl trova la giusta brillantezza nel finale e mettere le mani sulla vittoria con i canestri importanti di Alice Marchi. Bsl Sal Lazzaro: Grandi 3, Talarico 9, Cavalli 1, Mosconi 11, Marchetti, Villa 5, Nanni 8, Albieri 6, Trombetti 6, Marchi 13, Campalastri 7.

