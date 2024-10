Rinviato il vertice ucraino dopo che Biden ha annullato la visita in Germania (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rinviato il vertice ucraino dopo che il presidente americano Joe Biden ha annullato la visita in Germania a causa della situazione meteorologica in Florida. Rinviato il vertice ucraino a Ramstein È stato confermato che il vertice sull’Ucraina presso la base militare statunitense di Ramstein, in Germania, non avrà luogo come previsto. All’incontro avrebbero dovuto partecipare Periodicodaily.com - Rinviato il vertice ucraino dopo che Biden ha annullato la visita in Germania Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ilche il presidente americano Joehalaina causa della situazione meteorologica in Florida.ila Ramstein È stato confermato che ilsull’Ucraina presso la base militare statunitense di Ramstein, in, non avrà luogo come previsto. All’incontro avrebbero dovuto partecipare

Ucraina : rinviato vertice di Ramstein - L’incontro è stato riprogrammato e si svolgerà in un altro giorno”. Il presidente Usa ha in effetti rinunciato al suo viaggio in Germania per via dell’uragano Milton. it. . Il summit si terrà in altra data ancora da stabilirsi. “Il vertice ucraino previsto per questo sabato a Ramstein è stato annullato. (Ildenaro.it)

Ucraina - rinviato il vertice di Ramstein in programma sabato -  . Il riferimento è a quanto scritto dalla leggenda del giornalismo americano Bob Woodward nel suo nuovo libro ‘War’. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che il presidente russo Vladimir Putin abbia parlato al telefono con Donald Trump sette volte dopo che quest’ultimo ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. (Lapresse.it)

