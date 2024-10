Picchia l’anziana madre, badante registra video di nascosto e lo fa arrestare (Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) Un 47enne arrestato dai carabinieri a Pianura, Napoli Ovest: l'uomo vessava l'anziana madre con continue richieste di denaro, arrivando a minacciarla. Fanpage.it - Picchia l’anziana madre, badante registra video di nascosto e lo fa arrestare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) Un 47enne arrestato dai carabinieri a Pianura, Napoli Ovest: l'uomo vessava l'anzianacon continue richieste di denaro, arrivando a minacciarla.

Incastrato dalla badante della madre : picchiava brutalmente l'anziana per soldi - È stato il coraggio di una 63enne, la sua badante, a mettere un punto alle vessazioni subite da un'anziana di 82 anni. La prima, al momento giusto, ha attivato la telecamera del suo smartphone e ha registrato i maltrattamenti di cui era vittima la signora. Il figlio dell'anziana, 47 anni...

