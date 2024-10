Philips Hue: l'app per iOS ora ti mostra con la Realtà Aumentata che luce farà a casa tua (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra le novità principali dell'ultima versione c'è una modalità AR che grazie al sensore LIDAR di iPhone Pro permette di visualizzare virtualmente le lampade nello spazio e avere un’anteprima dell'illuminazione che produrrebbero. Dday.it - Philips Hue: l'app per iOS ora ti mostra con la Realtà Aumentata che luce farà a casa tua Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra le novità principali dell'ultima versione c'è una modalità AR che grazie al sensore LIDAR di iPhone Pro permette di visualizzare virtualmente le lampade nello spazio e avere un’anteprima dell'illuminazione che produrrebbero.

