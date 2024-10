Unlimitednews.it - Orban “L’Ue sta vivendo una lenta agonia, serve un cambiamento”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Cosa possiamo vedere oggi in Ucraina, in Europa? La guerra infuria. Ci sono gravi conflitti che stanno devastando il Medio Oriente e l’Africa, e ogni conflitto rischia l’escalation. E poi la crisi migratoria, ci sono molte minacce, e c’è il rischio che l’area Schengen crolli. E nel frattempo l’Europa sta perdendo in termini di competitività globale, secondo Mario Draghi. L’Europa sta affrontando una”. Lo ha detto il premier ungherese Viktor, intervenendo alla plenaria di Strasburgo del Parlamento Europeo per illustrare le priorità del semestre di presidenza ungherese dell’Unione. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea) Unlimited News - Notizie dal mondo