Anteprima24.it - Maltrattava la ex a Torre Orsaia, arrestato 47enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 47 anni di, in provincia di Salerno, è statoper maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie dai carabinieri della Compagnia di Sapri. La donna, 40 anni, sin dal 2021, ha denunciato più volte l'ex marito per continui episodi di maltrattamenti avvenuti anche dinanzi ai due suoi figli. Negli ultimi tempi, l'uomo avrebbe disatteso più volte la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie continuando ad aggredirla. Di qui l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti deled eseguita dai carabinieri. L'uomo si trova nel carcere di Vallo della Lucania dove dovrà scontare una pena di circa due anni.