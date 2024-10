Major Enduro Expert,. Porfiri si conferma campione italiano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Belfortriders sul tetto d’Italia. Massimiliano Porfiri (foto), belfortese classe 1976, ha conquistato il campionato italiano Major Enduro nella classe Expert 450. Con la tappa di Grado (in Friuli) di sabato si è concluso il campionato italiano Enduro in condizioni estreme di pioggia e fango. La Sherco 450 di Porfiri del Motoclub di Belforte, Belfortriders, ha vinto il campionato italiano Major Enduro nella classe Expert 450 per il secondo anno consecutivo. "Grande soddisfazione – dice il presidente del Motoclub Belfortriders, Andrea Buresta – per questa realtà sportiva locale che ogni anno vede sempre nuovi iscritti tra amatori e giovani talenti del cross e dell’Enduro". Porfiri è anche l’anima dell’officina SpeedMax di Tolentino. Ilrestodelcarlino.it - Major Enduro Expert,. Porfiri si conferma campione italiano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Belfortriders sul tetto d’Italia. Massimiliano(foto), belfortese classe 1976, ha conquistato il campionatonella classe450. Con la tappa di Grado (in Friuli) di sabato si è concluso il campionatoin condizioni estreme di pioggia e fango. La Sherco 450 didel Motoclub di Belforte, Belfortriders, ha vinto il campionatonella classe450 per il secondo anno consecutivo. "Grande soddisfazione – dice il presidente del Motoclub Belfortriders, Andrea Buresta – per questa realtà sportiva locale che ogni anno vede sempre nuovi iscritti tra amatori e giovani talenti del cross e dell’".è anche l’anima dell’officina SpeedMax di Tolentino.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa - Samuel Aldegheri primo lanciatore italiano a esordire in Major League Baseball - Pieretti, autore di 194 apparizioni nella sua carriera tra 1945 e 1950, nacque a Lucca nel 1920 poi si è trasferito dopo un anno dalla sua nascita negli Stati Uniti. it. Sono orgoglioso per me, per la mia famiglia e per tutti i ragazzi giovani in Italia che magari possono pensare che sia ... (Ildenaro.it)