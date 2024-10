LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: iniziata la ripresa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Stesso copione, ci prova il Valerenga che conquista corner sul tiro dalla distanza di Tvedten. Soluzione bassa di Heiarsdottir, allontana Caruso sul primo palo. 45? Si riparte! Altri 45 minuti in compagnia, buon divertimento! 21.55 Battesimo di fuoco per una Juventus avanti con cinismo, alla prima vera opportunità di serata. Primi 45? di gara complicati e decisi dalla perla di Cantore, a conferma del momento personale stellare. Il Valerenga ha messo alle corde le ragazze di Massimiliano Canzi: dalle palle inattive, alla spinta sulle fasce, passando per un buon giro palla. Juventus compatta in difesa e fortunata in un paio d’occasioni, specialmente sull’ultimo calcio d’angolo delle norvegesi. Servirà una versione migliore di quella apprezzata sinora per meritarsi tre punti dall’importanza capitale. Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: iniziata la ripresa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Stesso copione, ci prova ilche conquista corner sul tiro dalla distanza di Tvedten. Soluzione bassa di Heiarsdottir, allontana Caruso sul primo palo. 45? Si riparte! Altri 45 minuti in compagnia, buon divertimento! 21.55 Battesimo di fuoco per unaavanti con cinismo, alla prima vera opportunità di serata. Primi 45? di gara complicati e decisi dalla perla di Cantore, a conferma del momento personale stellare. Ilha messo alle corde le ragazze di Massimiliano Canzi: dalle palle inattive, alla spinta sulle fasce, passando per un buon giro palla.compatta in difesa e fortunata in un paio d’occasioni, specialmente sull’ultimod’angolo delle norvegesi. Servirà una versione migliore di quella apprezzata sinora per meritarsi tre punti dall’importanza capitale.

