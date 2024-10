L’Idf diffonde video dell’uccisione di tre «terroristi Hezbollah», le immagini dal drone – Il video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In queste riprese effettuate da un drone L’Idf neutralizza tre affiliati ad Hezbollah. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che oggi l’organizzazione libanese Hezbollah ha lanciato circa 360 razzi verso Israele. Di questi, circa 220 hanno attraversato il confine dal Libano, colpendo il territorio israeliano. Israele, da parte sua, ha risposto agli attacchi con operazioni mirate contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. (video Vista) L'articolo L’Idf diffonde video dell’uccisione di tre «terroristi Hezbollah», le immagini dal drone – Il video proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In queste riprese effettuate da unneutralizza tre affiliati ad. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che oggi l’organizzazione libaneseha lanciato circa 360 razzi verso Israele. Di questi, circa 220 hanno attraversato il confine dal Libano, colpendo il territorio israeliano. Israele, da parte sua, ha risposto agli attacchi con operazioni mirate contro obiettivi dinel sud del Libano. (Vista) L'articolodi tre «», ledal– Ilproviene da Open.

