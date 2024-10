La mostra Box-Es Arte Compatta di Tinamaria Marongiu dal 14 ottobre a Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) mostra Box-Es Arte Compatta DI Tinamaria Marongiu 14 – 30 ottobre 2024 Roma, Città metropolitana di Roma Capitale Palazzo Valentini (Sala della Pace) Via IV Novembre, 119 Inaugurazione DOMENICA 13 ottobre, ORE 16 Domenica 13 ottobre 2024 alle ore 16 inaugura alla presenza dell’On. Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio e al Patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale e dell’On. Nicola Galloro, la personale dell’artista Tinamaria Marongiu dal titolo “BOX-ES Arte Compatta”, posta sotto il Patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale. Tinamaria Marongiu è una scultrice sarda che del materiale di scarto ha fatto la propria cifra più intima di artista. Romadailynews.it - La mostra Box-Es Arte Compatta di Tinamaria Marongiu dal 14 ottobre a Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Box-EsDI14 – 302024, Città metropolitana diCapitale Palazzo Valentini (Sala della Pace) Via IV Novembre, 119 Inaugurazione DOMENICA 13, ORE 16 Domenica 132024 alle ore 16 inaugura alla presenza dell’On. Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio e al Patrimonio della Città metropolitana diCapitale e dell’On. Nicola Galloro, la personale dell’artistadal titolo “BOX-ES”, posta sotto il Patrocinio della Città metropolitana diCapitale.è una scultrice sarda che del materiale di scarto ha fatto la propria cifra più intima di artista.

