Secoloditalia.it - “Il razzismo c’è solo contro la destra”. L’ex miss Italia denigrata per essere fidanzata con un deputato di FdI

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come passare dalle stesse alla denigrazione più totale. Accade a Denny Mendez, la primadi colore che nel 1997 divenne l’emblema del progressismo e dell’inclusione. Ebbene, le è bastato fidanzarsi con un esponente di FdI, Gino Cangiano, per diventare bersaglio polemico e scatenare gli odiatori. Un tiro allasi sta verificando come racconta la stessa Denny Mendez: passare dagli onori e dagli encomi adadditata come una fiancheggiatrice del potere dellaè stato un attimo. A puntare il dito i soliti noti di sinistra e il M5S. Lei non ci sta.