I tre Nobel per la chimica 2024 e la rivoluzione nella progettazione delle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la chimica 2024 corona un progresso cruciale nella comprensione della relazione sequenza-struttura-funzione nelle proteine, uno dei postulati alla base della biologia molecolare moderna, progresso ottenuto grazie ai contributi complementari di David Baker, Demis Hassabis e John Jumper. Vediamo dunque quello che per molto tempo è stato un postulato, sfuggente nella sua dimostrazione universale e su larga scala: l’informazione per ottenere una funzione specifica in un organismo biologico risiede in una sequenza di DNA, ovvero nella corrispondente sequenza di una proteina, perché un polimero di amminoacidi che ha precisamente quella sequenza si ripiega “automaticamente”, sotto l’influenza della chimica e della fisica, assumendo una forma tridimensionale specifica, che è quella in grado di esercitare la funzione molecolare utile. Ilfoglio.it - I tre Nobel per la chimica 2024 e la rivoluzione nella progettazione delle proteine Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Premioper lacorona un progresso crucialecomprensione della relazione sequenza-struttura-funzione nelle, uno dei postulati alla base della biologia molecolare moderna, progresso ottenuto grazie ai contributi complementari di David Baker, Demis Hassabis e John Jumper. Vediamo dunque quello che per molto tempo è stato un postulato, sfuggentesua dimostrazione universale e su larga scala: l’informazione per ottenere una funzione specifica in un organismo biologico risiede in una sequenza di DNA, ovverocorrispondente sequenza di una proteina, perché un polimero di amminoacidi che ha precisamente quella sequenza si ripiega “automaticamente”, sotto l’influenza dellae della fisica, assumendo una forma tridimensionale specifica, che è quella in grado di esercitare la funzione molecolare utile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel per la Chimica a Davide Baker - Damis Hassabis e John M. Jumper - Il Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a Davide Baker, Damis Hassabis e John M. . Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine. . . L’americano David Baker (62 anni) dell’Università di Washington a Seattle è stato premiato per avere compreso per primo come studiare la struttura delle proteine e, su questa base, come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, ... (Gazzettadelsud.it)

Il Nobel per la chimica assegnato a David Baker - Demis Hassabis e John Jumper - Il 9 ottobre il premio Nobel per la chimica è stato assegnato per metà allo statunitense David Baker e per l’altra metà al britannico Demis Hassabis e allo statunitense John Jumper per le loro ricerche sulla struttura delle proteine. Leggi . (Internazionale.it)

Cosa sono le proteine e perché Baker - Hassabis e Jumper hanno vinto il Nobel per la Chimica 2024 - Il premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato agli scienziati David Baker, Demis Hassabis e John M. Continua a leggere . Jumper, esperti di intelligenza artificiale che hanno rivoluzionato la comprensione delle proteine e della loro struttura. Cosa sono queste molecole e perché sono valse la prestigiosa onorificenza ai tre ricercatori. (Fanpage.it)