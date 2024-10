Guerra Medio Oriente e Russia: anche i giornalisti sotto assedio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) anche i giornalisti sono sotto assedio a fronte delle Guerre che si stanno svolgendo sia in Medio Oriente che in Russia. Aumenta la preoccupazione dopo quanto visto in Libano dove una troupe del Tg3 è stata aggredita. Mentre in Russia due giornalisti italiani hanno ricevuto un ordine d’arresto. Guerra, anche i giornalisti sotto assedio (ANSA) Notizie.comPartiamo col raccontare l’evento legato alla giornalista Lucia Goracci, inviata della televisione di Stato che era a Jiyeh insieme al cameraman Marco Nicois. Improvvisamente la loro macchina è stata fermata da alcuni familiari di due donne uccise dai raid israeliani che hanno aggredito la troupe. I due italiani erano accompagnati dalla fixer Kinda Mahaful e dall’autista Ahmad Akil Hamzeh. Notizie.com - Guerra Medio Oriente e Russia: anche i giornalisti sotto assedio Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sonoa fronte delle Guerre che si stanno svolgendo sia inche in. Aumenta la preoccupazione dopo quanto visto in Libano dove una troupe del Tg3 è stata aggredita. Mentre indueitaliani hanno ricevuto un ordine d’arresto.(ANSA) Notizie.comPartiamo col raccontare l’evento legato alla giornalista Lucia Goracci, inviata della televisione di Stato che era a Jiyeh insieme al cameraman Marco Nicois. Improvvisamente la loro macchina è stata fermata da alcuni familiari di due donne uccise dai raid israeliani che hanno aggredito la troupe. I due italiani erano accompagnati dalla fixer Kinda Mahaful e dall’autista Ahmad Akil Hamzeh.

