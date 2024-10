Farmaci, Vultaggio (UniFi): "Mepolizumab sicuro efficace anche in forme più gravi Egpa" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "Per il trattamento della granulomatosi eosinofilica con poliangioite (Egpa) è ora a disposizione un farmaco molto particolare e importante. Si chiama Mepolizumab ed è il primo trattamento mirato approvato per Egpa. Si tratta di un farmaco biologico e intelligente c Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, Vultaggio (UniFi): "Mepolizumab sicuro efficace anche in forme più gravi Egpa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "Per il trattamento della granulomatosi eosinofilica con poliangioite () è ora a disposizione un farmaco molto particolare e importante. Si chiamaed è il primo trattamento mirato approvato per. Si tratta di un farmaco biologico e intelligente c

Farmaci - Vultaggio (UniFi) : "Mepolizumab sicuro efficace anche in forme più gravi Egpa" - Roma, 9 ott. Tali risultati inducono a implementare il più velocemente possibile la diagnosi, in modo da poter valutare tempestivamente l'introduzione del farmaco biologico. Ci aiutano semplici esami ematici che registrano lo spiccato aumento degli eosinofili nel sangue in pazienti con storia di asma e poliposi nasale e, talvolta, anche la positività di alcuni particolari autoanticorpi a livello ... (Liberoquotidiano.it)