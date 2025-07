Florentino Juventus il suo profilo balza in pole position! Costa 30-35 milioni di euro ma il Benfica può aprire a questa soluzione Lo scenario che potrebbe far accelerare la trattativa

Il profilo di Florentino, talento portoghese del Benfica, si configura come il principale obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Con una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro, la trattativa potrebbe sbloccarsi grazie alla disponibilità del Benfica a considerare questa soluzione. La possibilità che il club portoghese apra alla cessione accelera le mosse dei bianconeri, pronti a mettere le mani su un gioiello che potrebbe fare la differenza in squadra.

