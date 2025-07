Pier Silvio Berlusconi | Il governo Meloni il migliore d’Europa La politica? Non la escludo

Pier Silvio Berlusconi, figlio del celebre Cavaliere e protagonista nel mondo dei media, si apre a un possibile futuro politico senza escluderlo a priori, pur mantenendo oggi un focus diverso. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha ricordato il padre e detto che, sebbene la politica sia un campo che lo affascina, al momento preferisce concentrarsi sulla sua attività . Tuttavia, non si può mai sapere cosa riserverà il domani…

“Non penso alla politica. Guardando al futuro, non lo escludo: una sfida completamente nuova, perchĂ© no? Ma oggi non ha nessuna concretezza”. Così Pier Silvio Berlusconi ha risposto a chi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, gli chiedeva di una sua eventuale “discesa in campo” sulle orme del padre. Ma andiamo per gradi. Nel corso dell’evento il figlio del Cavaliere ha prima ricordato il padre: “Manca tantissimo alla politica italiana. Amavo mio padre, avevo un rapporto profondo con lui, anche di contrasto, ma solo di bisticcio. Mi sono reso conto dopo la sua morte di quanto mi manchi e manchi alla politica. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pier Silvio Berlusconi: “Il governo Meloni il migliore d’Europa. La politica? Non la escludo”

