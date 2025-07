Le feste della disUnità | non c’è pace per Schlein anche a Firenze c’è il rischio che salti tutto

Le feste dell’Unità, un tempo simbolo di incontro e condivisione, rischiano di scomparire sotto il peso delle tensioni interne e delle divisioni politiche. A Firenze, l’appuntamento di settembre potrebbe saltare, alimentando le preoccupazioni di Elly Schlein e mettendo a dura prova l’unità del partito. In un clima di scontro tra i protagonisti, il futuro di questa tradizione è appeso a un filo: una sfida che richiede trovare presto una soluzione condivisa.

Una volta c’erano le feste dell’Unità, con salamelle e prosciutto e dibattiti che attiravano l’attenzione di iscritti, militanti ed elettori. Oggi è la disunità ad imperare sull’appuntamento periodico ed estivo che porta un’altra grana ad Elly Schlein. L’evento nazionale, programmato per settembre a Firenze, rischia di saltare e dietro c’è l’ombra dello scontro tra Largo del Nazareno ed Eugenio Giani, il presidente di Regione che la segreteria nazionale non vorrebbe più ricandidare. Le feste (dis) Unità e i fatti di Firenze. Tra i dem c’è chi si chiede se non sarebbe il caso di rivedere i piani, e restare alla larga da Firenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it