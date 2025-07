Fa caldo? I docenti ambientalisti propongono di tenere chiuse le scuole anche a settembre L’Italia ha il record di ferie estive…

In un’Italia già famosa per le sue lunghe ferie estive, si alza ora il dibattito sulla possibilità di posticipare l’inizio delle scuole a ottobre, con l’obiettivo di affrontare le sfide climatiche e sanitarie. I docenti ambientalisti e alcune sigle sindacali lanciano proposte innovative, ma non prive di polemiche. È davvero questa la soluzione migliore per un Paese che già si distingue per le sue vacanze estive? La risposta merita approfondimento.

Ci mancavano solo i docenti precari, sindacalizzati e allarmati dall’ambiente ad alimentare il terrorismo mediatico sul clima. L ’Anief – Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori – ha assunto una posizione netta e discutibile: ripensare il calendario scolastico italiano, proponendo l’inizio delle lezioni al 1° ottobre. Una scelta dettata non solo da esigenze educative, ma soprattutto da considerazioni ambientali e sanitarie legate al surriscaldamento globale. Negli ultimi decenni, l’Italia – come molte altre aree del pianeta – ha registrato un netto aumento delle temperature, con estati più lunghe, afose e spesso anticipate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fa caldo? I docenti “ambientalisti” propongono di tenere chiuse le scuole anche a settembre. L’Italia ha il record di ferie estive…

