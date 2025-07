Benevento candidata a Capitale italiana della Cultura 2028 | la sfida è aperta

Benevento, la città delle streghe e delle due stelle UNESCO, si propone come protagonista della cultura italiana nel 2028. Con un patrimonio ricco di storia, tradizioni e innovazione, questa candidatura rappresenta non solo un riconoscimento per la città, ma anche un passo importante per valorizzare le aree interne del Mezzogiorno. La sfida 232 è aperta: un’opportunità per Benevento di brillare sotto i riflettori nazionali e internazionali, dimostrando che il cuore del Sud ha tanto da offrire.

C'è anche Benevento, la città delle streghe e delle due stelle Unesco, tra le 25 aspiranti al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il capoluogo sannita, insieme all'Unione dei Comuni della Città Caudina, si candida con l'ambizione di rappresentare l'anima delle aree interne del Mezzogiorno. Il nome di Benevento figura al fianco di altre realtà campane come Sessa Aurunca, Sala Consilina e Mirabella Eclano, in una competizione che vede in corsa città d'arte, borghi storici e poli culturali sparsi lungo tutta la Penisola: da Anagni a Vieste, da Catania a Forlì, passando per Ancona, Colle di Val d'Elsa, Fiesole, Tarquinia, Massa, Gioia Tauro e Gravina in Puglia, fino a Rozzano e Pieve di Soligo.

