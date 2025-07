Raffica di reati al Kappa FuturFestival di Torino quante persone sono state arrestate e denunciate

Durante il Kappa FuturFestival 2025 a Torino, la polizia ha intensificato i controlli, arrestando otto persone e denunciandone molte altre. Sequestri e azioni mirate hanno contribuito a garantire un clima più sicuro per tutti i partecipanti. La sicurezza resta una priorità , ma quanto accaduto mette in evidenza le sfide della gestione di eventi di massa in ambienti urbani.

Otto arresti, numerose denunce e sequestri durante il Kappa FuturFestival 2025 a Torino: Polizia in azione contro furti, scippi e spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Raffica di reati al Kappa FuturFestival di Torino, quante persone sono state arrestate e denunciate

In questa notizia si parla di: kappa - futurfestival - torino - raffica

Kappa FuturFestival 2025, un’edizione da record, le date per il prossimo anno - L'edizione 2025 di Kappa FuturFestival ha battuto ogni record, confermandosi come uno dei principali festival di musica elettronica al mondo.

Torino torna a essere teatro di violenza ultras organizzata, tra risse da manuale, scontri programmati, ma anche molestie sessuali sui treni dei tifosi ospiti, su cui tutti hanno taciuto. Le vicende degli ultimi due anni sulle quali si indaga Vai su Facebook

Raffica di reati al Kappa FuturFestival di Torino, quante persone sono state arrestate e denunciate; Colpi a raffica in farmacia, i tatuaggi incastrano il rapinatore; Raffica di furti al Santo Volto: dai microfoni alla bici del parroco, persino i fiori. “Noi, ostaggi del degr….

"Quartiere Pulito", volontari in azione dopo il Kappa FuturFestival - Ogni domenica mattina, una Torino più pulita prende forma grazie all’impegno dei volontari dell’ associazione Procivicos, la Protezione Civile della comunità di Scientology, attiva in città dal 2002 e ... Segnala torinoggi.it

Kappa FuturFestival, l’impatto su Torino e la prossima edizione - Oltre 120mila persone e 30 milioni di euro per Torino grazie al Kappa FuturFestival, tra i top 10 festival al mondo. Secondo quotidianopiemontese.it