Rolex Totti-Blasi affido condiviso Lorenzo Ruzza boccia la sentenza | Era meglio venderli e dividersi i soldi

Nel vortice delle ambizioni e delle controversie, Rolex Totti e Blasi si sono trovati al centro di una delicata disputa sull’affido condiviso. La recente sentenza di Lorenzo Ruzza Boccia ha acceso un nuovo dibattito, con il titolare che critica la decisione come troppo superficiale e difficile da gestire. Ma era davvero meglio vendere tutto e dividere i proventi? La questione apre uno sguardo più ampio sulle sfide di gestire un patrimonio così imponente.

Oltre un milione di euro di orologi da gestire a turno. Lorenzo Ruzza: "Decisione superficiale, troppo complicata da gestire".

