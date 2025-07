Violento incendio a Grassobbio ipotesi dolosa | distrutto un capannone

Un incendio devastante ha sconvolto Grassobbio, causando ingenti danni al capannone della Green S 300. L'origine sospetta di natura dolosa ha acceso il timore di un atto deliberato, mentre le fiamme hanno richiesto l'intervento di cinque squadre di vigili del fuoco. La comunità resta in allerta, attendendo sviluppi e risposte alle domande che questa tragedia solleva: chi può aver agito così?

Grassobbio (Bergamo), 9 luglio 2025 - C’è il sospetto di una origine dolosa del violento incendio che la scorsa notte a Grassobbio, in via Padergnone nella zona industriale del paese, è scoppiato all'interno del capannone di un'impresa edile, la Green S 300. I danni sono ingenti: completamente distrutto il capannone e sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco a partire dalle 2, quando le fiamme alte e il fumo erano visibili a chilometri di distanza. Sono intervenuti anche i t ecnici del dipartimento di Bergamo di Arpa, per verificare eventuali emissioni tossiche e danni ambientali, L'incendio ha anche raggiunto il capannone accanto, dove sono presenti gli uffici e i laboratori di una falegnameria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it