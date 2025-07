Murelli Lega | Una sola automedica dato allarmante Ce ne vorrebbero quattro

In provincia di Piacenza, l’unica automedica disponibile rappresenta una risposta troppo limitata alle emergenze sanitarie, considerando che ne servirebbero almeno quattro o cinque per garantire un’assistenza tempestiva e sicura. La situazione è allarmante e richiede immediati interventi: il ministro della Sanità deve avviare «gli opportuni accertamenti sulla reale situazione presente nella provincia di Piacenza» per tutelare la salute dei cittadini e rafforzare il sistema di emergenza.

In provincia di Piacenza c’è una sola automedica, quando dovrebbero essercene 4 o 5. Il ministro della Sanità avvii «gli opportuni accertamenti sulla reale situazione presente nella provincia di Piacenza» sul numero delle auto mediche «per evitare pericoli per la salute dei cittadini, in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: sola - automedica - murelli - lega

Murelli (Lega): «Una sola automedica, dato allarmante. Ce ne vorrebbero quattro».

Salute, Murelli (Lega): "Sì a sportello psicologo a scuola" - MSN - Così all'Adnkronos Salute la senatrice Elena Murelli (Lega), in occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, ... Scrive msn.com

Sanità, Murelli (Lega): "Farmacie e medici di medicina generale centrali per italiani" - MSN - sono un presidio importante nelle montagne e nelle colline, per esempio, soprattutto per gli anziani. Riporta msn.com