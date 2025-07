Esplosione Roma morto 57enne Claudio Ercoli era il dipendente della pompa di Gpl sulla Prenestina ustioni su oltre metà del corpo

Tragedia a Roma: un’esplosione improvvisa nella zona Prenestina ha provocato la morte di Claudio Ercoli, 57 anni, ispettore Eni, rimasto gravemente ustionato durante una verifica tecnica sulla cisterna di un impianto GPL. L’incidente ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza, mentre i soccorritori hanno tentato disperatamente di salvarlo. La vicenda ricorda quanto sia cruciale garantire procedure rigorose per tutelare chi lavora in ambienti così rischiosi.

L'incidente era avvenuto mentre Ercoli si trovava all'interno dell'impianto, impegnato in una verifica tecnica sulla cisterna. Lo scoppio improvviso lo aveva investito in pieno È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Claudio Ercoli, 57 anni, ispettore per conto di Eni e dipendente della sta.