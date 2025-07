Intervento eroico dei Baschi Verdi | salvato autotrasportatore tra le fiamme sulla Bradanica

Un gesto di coraggio e prontezza ha evitato una tragedia sulla strada statale Bradanica. I “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza di Napoli sono intervenuti tempestivamente, spegnendo le fiamme e mettendo in salvo un autotrasportatore tra le fiamme. La loro azione eroica dimostra come il valore e la professionalità possano fare la differenza in situazioni di emergenza. Un esempio che riempie di orgoglio il nostro paese.

Un intervento tempestivo e coraggioso da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha evitato una possibile tragedia nei giorni scorsi lungo la strada statale Bradanica, tra i comuni di Irsina (MT) e Genzano di Lucania (PZ). I . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Intervento eroico dei “Baschi Verdi”: salvato autotrasportatore tra le fiamme sulla Bradanica

In questa notizia si parla di: intervento - eroico - baschi - verdi

Martina Franca, eroico intervento della Polizia: salvato giovane sui binari - A Martina Franca, un intervento eroico della Polizia di Stato ha salvato un giovane bengalese dai binari ferroviari, evitando una tragedia.

Intervento eroico dei “Baschi Verdi”: salvato autotrasportatore tra le fiamme sulla Bradanica; Intervento eroico dei Baschi Verdi di Napoli: salvato autotrasportatore sulla Bradanica; Intervento eroico dei Baschi Verdi di Napoli: salvato autotrasportatore sulla Bradanica.

Intervento eroico dei Baschi Verdi di Napoli: salvato autotrasportatore sulla Bradanica - Matera– Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, di rientro da un servizio di ordine e sicurezza pubblica svolto a Matera, hanno compiuto un intervento decisivo ... Scrive cronachedellacampania.it

Baschi verdi Violentavano le lucciole, 3 militari in cella - Tutti appartengono al gruppo di pronto intervento i cosiddetti «baschi verdi». Da ilgiornale.it