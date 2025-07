Tifosi all' esterno dell' ospedale per incoraggiare Igor Protti | le immagini sui social

Tifosi entusiasti si radunano fuori dall’ospedale, condividendo immagini di supporto sui social per Igor Protti. Recentemente, l’ex attaccante ha aperto il suo cuore, rivelando la lotta contro una malattia. La sua forza e il suo coraggio hanno toccato il cuore di molti, che si sono uniti in un abbraccio collettivo di affetto e stima. In questo momento difficile, la comunità dimostra come l’amore e il sostegno possano fare la differenza, continuando a credere nel suo sorriso.

Nei giorni scorsi con un post sui social aveva rivelato di aver intrapreso da alcune settimane una dura battaglia contro una malattia. Tantissime sono state le manifestazioni di affetto e stima per Igor Protti, ex attaccante tra le altre di Napoli, Bari, Lazio e Livorno, che ha sempre lasciato un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

