il gran premio e1 accende il lago maggiore

Il Lago Maggiore diventa centro mondiale della nautica elettrica. Nel fine settimana del 27 e 28 giugno 2025, il Campionato mondiale UIM E1 presentato da PIF ha portato la sua energia sostenibile in Italia, trasformando le acque calme del Lago Maggiore in un'arena di pura adrenalina. La gara si è svolta presso Marina di Verbella, nel cuore verde del Parco Naturale del Ticino, grazie anche al supporto della Regione Lombardia e alla presenza del presidente Attilio Fontana, che ha sottolineato l'importanza dell'evento per il territorio. I protagonisti della competizione hanno spinto al limite i futuristici RaceBird, imbarcazioni elettriche ad alte prestazioni in grado di toccare 93 kmh, garantendo uno spettacolo mozzafiato lungo un tracciato tecnico, immerso in una delle zone naturalistiche più affascinanti d'Europa.