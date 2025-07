Outlook 2025 | cosa aspettarsi per il secondo semestre?

Il 2025 si profila come un anno di sfide e opportunità, con il secondo semestre che si preannuncia ricco di aggiornamenti e cambiamenti. Dopo un primo semestre segnato da tensioni geopolitiche e volatilità sui mercati, gli investitori e le aziende guardano con attenzione alle prossime mosse e alle novità che potrebbero influenzare l’economia globale. Ma cosa ci riserva l’outlook per il secondo semestre? Scopriamolo insieme.

Il primo semestre si è appena concluso ed è stato denso di eventi c he hanno generato volatilità sui mercati: il conflitto tra Israele e Iran, i timori per nuove turbolenze nei mercati petroliferi, con il Brent salito di circa il 10% per poi stabilizzarsi intorno a i 75 dollari ( livello di inizio aprile), con ripercussioni sui prezzi alla pompa. Persistono inoltre le preoccupazioni legate all’incertezza sui dazi, anche se le aziende hanno mostrato una certa resilienza in questo contesto. È quanto emerge da un’analisi di Alessandro Tentori, chief Investment Officer Europa di AXA IM. Il quadro macro e le previsioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Outlook 2025: cosa aspettarsi per il secondo semestre?

