Verissimo Speciale Prime time con Silvia Toffanin Pier Silvio Berlusconi | Verrà usata la formula de L’Intervista di Maurizio Costanzo con attualità sport spettacolo e leader politici Idea di Maria e Silvia – Video

Verissimo Speciale Prime Time, condotto da Silvia Toffanin, porta il fascino dell’intervista di Maurizio Costanzo in una nuova dimensione serale. Annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2025/2026, questo appuntamento esclusivo promette di unire attualità, sport, spettacolo e politica, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di contenuti. Un’inedita formula che saprà catturare l’attenzione del pubblico, confermando Verissimo come punto di riferimento del panorama televisivo italiano.

Verissimo sbarca in prima serata e diventa Verissimo Speciale Prime time. Ad annunciarlo è l'Ad del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la consueta serata dedicata alla stampa per la presentazione dei Palinsesti tv della stagione 20252026. Si tratta di 34 serata in cui la conduttrice di Verissimo, nonché compagna e madre dei figli del numero uno del gruppo di Colgono Monzese, riprenderà la formula de L'Intervista, programma ideato e condotto da Maurizio Costanzo. L'idea è nata a Maria De Filippi e Silvia Toffanin e vuole essere oltre che una grande novità per Canale 5, anche un gradito tributo al giornalista scomparso.

Verissimo speciale Amici 24: ospiti, anticipazioni e news | Spoiler - Scopri le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale di Verissimo dedicata a Amici 24. Nonostante il talent sia terminato, il salotto di Silvia Toffanin svelerà novità, rivelazioni e news esclusive sui protagonisti di Maria De Filippi.

"Verissimo speciale Prime Time": Silvia Toffanin tra attualità, cronaca, spettacolo e politica #verissimo #9luglio Vai su X

Dal 7 al 13 luglio 2025 sono previste diverse variazioni di programmazione per le reti Mediaset https://blstg.news/eRgl/ Le novità riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore che non sarà trasmessa come di consueto nel prime time della domeni Vai su Facebook

