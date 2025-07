Gary Coleman | l' ex moglie fallisce il test della macchina della verità sul coinvolgimento nella sua morte

Sei curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro la drammatica vicenda di Gary Coleman e del suo coinvolgimento nella morte? Recentemente, la sua ex moglie, Shannon Price, non ha superato il test della macchina della verità riguardo a questa tragica perdita, riaccendendo il dibattito. A quindici anni dalla scomparsa dell'amatissimo attore, il mistero e le domande rimangono ancora irrisolti, mantenendo vivo l'interesse di fan e investigatori.

L'attrice Shannon Price non ha passato l'esame del poligrafo in relazione alla scomparsa dell'ex marito star della televisione americana. Sono passati quindici anni dalla morte della star tv Gary Coleman ma la sua scomparsa è ancora oggetto di dibattito e indagini. L'attore scomparve a soli 42 anni a causa di un'emorragia cerebrale in seguito ad una caduta casalinga. Nonostante le forze dell'ordine all'epoca esclusero qualsiasi sospetto intorno alla morte, la figura dell'ex moglie Shannon Price, in casa al momento della caduta, è sempre stata piuttosto dibattuta. Shannon Price non ha passato il test della macchina della verità Nel nuovo episodio della serie A&E Lie Detector: Truth or Deception, Shannon Price si è sottoposta ad un test del poligrafo da . 🔗 Leggi su Movieplayer.it