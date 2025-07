Colleferro Ancora un grande successo per la Notte Bianca dei Saldi giunta quest’anno alla sua ottava edizione

La Notte Bianca dei Saldi di Colleferro torna a incantare cittadini e visitatori, giunta ormai alla sua ottava edizione. Un evento che trasforma le strade in un vivace palcoscenico di shopping, musica e allegria, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile dell’estate. Con entusiasmo crescente, la città si prepara ad accogliere ancora una volta questa notte magica, pronta a regalare emozioni e occasioni da non perdere. E tutto ciò promette di essere solo l’inizio di un nuovo capitolo di successo.

NOTTE BIANCA DEI SALDI 2025 – GRAZIE A TUTTI! Sabato 5 luglio le strade e le piazze di Colleferro si sono trasformate in un grande palcoscenico per l’8ª edizione della Notte Bianca dei Saldi! Una serata indimenticabile, tra shopping sotto le stelle, Vai su Facebook

