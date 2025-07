Il futuro del cloud in Italia e in Europa

Il mondo digitale si evolve rapidamente, e il futuro del cloud in Italia e in Europa rappresenta una sfida cruciale per rimanere competitivi a livello globale. Il convegno “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia, si propone di esplorare le opportunità, le sfide e le strategie per rafforzare le infrastrutture digitali e la regolamentazione dei servizi. Un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere le leve del progresso digitale europeo.

Un dibattito sulle sfide e le prospettive delle infrastrutture digitali, della regolazione dei servizi cloud e delle strategie industriali europee per restare competitivi nel nuovo scenario globale. Saranno questi i temi al centro del convegno "", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia.

