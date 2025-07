Esplosione a Roma morto Claudio Ercoli | l' ispettore dell' Eni aveva ustioni sul 55% del corpo

Una tragedia scuote Roma: si è spento Claudio Ercoli, ispettore dell'ENI gravemente ustionato nell'esplosione di un distributore in via dei Gordiani. Con il 55% del corpo coinvolto, le sue condizioni erano disperate fin dall'inizio. La sua perdita rappresenta una ferita profonda per la comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli impianti industriali. Ricordiamo Claudio come un esempio di dedizione e professionalità, lasciando uno strascico di dolore e riflessione.

È deceduto oggi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma uno dei due feriti gravi dell'esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani al quartiere Prenestino. Si tratta di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: l'ispettore dell'Eni aveva ustioni sul 55% del corpo

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

