La salute non ha colore politico | no a strumentalizzazioni sulla riapertura del Pronto Soccorso

La salute è un diritto universale che non dovrebbe essere mai politicizzata. La questione della riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase rappresenta un'occasione per un confronto responsabile, lontano da strumentalizzazioni elettorali. Alfieri sottolinea: “Serve un Consiglio comunale serio e condiviso, non terreno di scontro”. È fondamentale mettere al centro le esigenze dei cittadini e garantire un dibattito costruttivo per il bene di tutta la comunità.

Alfieri: “Serve un Consiglio comunale serio e condiviso, non terreno di scontro elettorale”. “ La riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase non può essere terreno di scontro politico. Durante la conferenza dei capigruppo che si è tenuta ieri ho ritenuto di discutere l’organizzazione di un Consiglio Comunale tematico focalizzato, senza possibilità di strumentalizzazioni poco utili per un dibattito serio, perché il diritto alla salute e la difesa dei servizi pubblici non possono e non devono avere colori politici. Inoltre un Consiglio Comunale di tale importanza deve essere preparato per tempo per essere approfondito e serio e non soltanto essere un’apparente discussione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Riapertura pronto soccorso di Boscotrecase, nuovo appello: Basta polemiche e strumentalizzazioni.

