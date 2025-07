Il raduno dei golosi | a Montecorvino Pugliano tre giorni di gusto con il Pizza Festival

del gusto e della tradizione campana, pronta a deliziare appassionati e curiosi con tre giorni all'insegna di sapori autentici, atmosfere coinvolgenti e convivialità. Non perdere l'occasione di vivere questa meravigliosa esperienza culinaria e culturale, un appuntamento imperdibile per tutti i golosi in cerca di emozioni e nuovi ricordi da condividere. Ti aspettiamo per un viaggio tra gusto, musica e allegria!

Tre serate per raccontare, assaporare e condividere l’essenza più autentica della Campania, tra impasti fragranti, sapori di casa e musica dal vivo. Dall’11 al 13 luglio, Piazza Giovanni Paolo II a Bivio Pratole, frazione di Montecorvino Pugliano, ospiterà il Pizza Festival 2025, una festa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: montecorvino - pugliano - pizza - festival

Pizza Festival 2025 – L’evento più gustoso dell’estate! 11, 12 e 13 luglio Piazza Giovanni Paolo II – Bivio Pratole (Montecorvino Pugliano) Tre serate pensate per valorizzare e promuovere le pizzerie del territorio, vere eccellenze gastronomiche locali, Vai su Facebook

